Altın Portakal Ödülleri sahiplerini buldu

ULUSLARARASI UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI "Jüri Özel Ödülü": "The Witness" (Şahit) filmiyle Nader Saeivar. "En İyi Kadın Oyuncu": "The Girl with the Needle" filmindeki rolüyle Victoria Carmen Sonne. "En İyi Erkek Oyuncu": "The Dog Thief" filminden Franklin Aro Huasco. "En İyi Yönetmen": "The Dog Thief" filmiyle Vinko Tomicic. "En İyi Yabancı Film": Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin "Don't You Let Me Go" filmi.

KIRMIZI HALIDA ŞIKLIK YARIŞI



Cam Piramit’teki kapanış ve ödül töreni öncesinde, sanatçılar, yönetmenler ve oyuncular kırmızı halıda boy gösterdi.



Mehmet Aslantuğ, festivalin sinemayı ve Türk kültürünü yeni nesillere taşıyan önemli bir etkinlik olduğunu vurguladı.



Jüri başkanı Ferzan Özpetek, festivalde çok güzel bir hafta geçirdiklerini belirtirken, katılan 12 filmden 11’inin ilk film olduğunu söyledi.



Jüri üyelerinden Gökçe Bahadır ve İlker Kaleli de film seçimi sürecinin keyifli geçtiğini ifade etti.



"Mukadderat" filminin yönetmeni Nadim Güç, ilk filmleriyle festivale katılmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.



Oyuncu Nur Sürer ise, Antalya’nın sansür gibi olumsuz bir şeyle anılmasını istemediğini, festivali bu tür olaylardan korumak gerektiğini söyledi.