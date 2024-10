Altın Portakal Ödülleri sahiplerini buldu

ULUSLARARASI UZUN METRAJLI FİLM YARIŞMASI



"Jüri Özel Ödülü": "The Witness" (Şahit) filmiyle Nader Saeivar.



"En İyi Kadın Oyuncu": "The Girl with the Needle" filmindeki rolüyle Victoria Carmen Sonne.



"En İyi Erkek Oyuncu": "The Dog Thief" filminden Franklin Aro Huasco.



"En İyi Yönetmen": "The Dog Thief" filmiyle Vinko Tomicic.



"En İyi Yabancı Film": Ana Guevara ve Leticia Jorge'nin "Don't You Let Me Go" filmi.