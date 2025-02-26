Altın Portakal ödüllü Mukadderat gişede 87 bin seyirciye ulaştı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde En İyi Film ödülünün yanı sıra Nur Sürer’in En İyi Kadın Oyuncu, Osman Sonant’ın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldüğü Mukadderat’ın başarısı gişeye de yansıdı. Filmi gişede 87 bin 454 bin seyirci rakamına ulaştı.

Yönetmenliğini Nadim Güç'ün yaptığı, oyuncu kadrosunda Nur Sürer, Aslıhan Gürbüz, Osman Sonant, Şerif Erol, Osman Alkaş, Sacide Taşaner ve Cem Zeynel Kılıç'ın yer aldığı filmde, eşini kaybetmesinin ardından yalnız kalma korkusuyla hemen yeniden evlenmek isteyen Sultan'ın hikayesi anlatılıyor.

62. KEZ SİNEMA TUTKUNLARIYLA BULUŞMAYA HAZIRLANIYOR

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, 62. kez sinema tutkunları ile buluşmaya hazırlanıyor. 24 Ekim - 2 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek festival, geçen yılki kuvvetli programının ardından bu yıl da sinemaseverlere unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.

