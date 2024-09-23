Altın Portakal Onur Ödülleri sahipleri belli oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde bu yılki Onur Ödülleri’nin sahipleri belli oldu.
5-12 Ekim tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festivalde Onur Ödülleri; usta sanatçılar Işıl Yücesoy, Şerif Sezer, Erdal Özyağcılar, Müjdat Gezen ve Selçuk Yöntem’e takdim edilecek.
Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Onur Ödülleri, festivalin 5 Ekim’deki açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.
FESTİVAL HAKKINDA
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 5-12 Ekim'de gerçekleşecek festivalin jüri başkanlığını, 2018'de Antalya'da Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan, filmleri, kitaplarıyla öne çıkan yönetmen, senarist ve yazar Ferzan Özpetek üstlenecek.
JÜRİ ÜYELERİ
Belirlenen 12 film, Ferzan Özpetek'in jüri başkanlığında, sanat yönetmeni Deniz Göktürk Kobanbay, oyuncu Gökçe Bahadır, oyuncu İlker Kaleli, Doç. Dr. Melis Behlil, Melisa Önel ve Mercan Dede'den oluşan ana jüri karşısına çıkacak.
HANGİ FİLMLER YARIŞACAK?
Festivalde, Soner Sert'in yönettiği "Acı Kahve", Necmi Sancak'ın yönettiği "Ayşe", Önder Şengül'ün yönettiği "Balinanın Bilgisi", Ümit Ünal'ın yönettiği "Evcilik", Ayçıl Yeltan'ın yönettiği "Fidan", Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman Demirkol'un yönettiği "Galata", Belkıs Bayrak'ın yönettiği "Gülizar", Erhan Tuncer'in yönettiği "Hatırladığım Ağaçlar", Nadim Güç'ün yönettiği "Mukadderat", Selim Evci'nin yönettiği "Savrulan Zaman", Ümran Safter'in yönettiği "Seni Bıraktığım Yerdeyim", Neco Çelik'in yönettiği "Sevgili Katilim Berlin" yarışacak.
Bu yıl 5 milyon lira ödülün verileceği festivalde, ödüller 12 Ekim'de gerçekleştirilecek olan kapanış töreninde sahiplerini bulacak.
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