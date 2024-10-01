Altın Portakal Sinema Tırı, ilçelerde sinemaseverlerle buluşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 5-12 Ekim'de gerçekleştirilecek festivalin kentin tüm bölgelerine ulaşması için hazırlıklar sürüyor. Festival kapsamında hazırlanan ve 26 Eylül'de yollara düşen sinema tırı, kentin 18 ilçesinde Antalyalılara sinema heyecanı yaşatıyor.



Bugüne kadar Kepez, Konyaaltı, Kaş, Demre, Aksu, Korkuteli, Elmalı, Finike ve Serik ilçelerinde ayrı gösterimlerle halka sinema keyfi yaşatan tır, festival heyecanını da ilçelere taşıyor. İlçelerin merkezi mekanlarında açık hava konseptiyle de nostaljik bir deneyim sunan tır, yerli ve yabancı sinemanın en yeni örneklerini izleyicilerle buluşturuyor.



Sinema tırı gösterimlerinde, yönetmen Kıvanç Baruönü'nün "Lohusa", Mustafa Kotan'ın "Kardeş Takımı" ve Nigel W. Tierney ile Dong Long'un yönettiği Çin yapımı animasyon "Altın Gaga ve Macera Çetesi" filmleri yer alıyor.



Sinemaseverlere 4 Ekim'e kadar hizmet verecek tır, 1 Ekim'de Kumluca ilçesinde, 2 Ekim'de Kemer'de, 3 Ekim'de Alanya'da ve 4 Ekim'de Gazipaşa ilçesinde gösterim yapacak. Kapalı sinema tırı gösterimleri ise 1 Ekim'de Manavgat ilçesinde, 2 Ekim'de İbradı ve Akseki'de, 3 Ekim'de Gündoğmuş'ta sinemaseverlerle olacak.