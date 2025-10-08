Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

Türkiye'nin en eski ve en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde sanatseverler ile buluşacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda jüri üyeleri açıklandı.

Jüri başkanlığını Ömer Vargı’nın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu'ndan oluşuyor.