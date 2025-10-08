Altın Portakal Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri belli oldu

Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında gerçekleştirilecek Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri üyeleri açıklandı.

Türkiye'nin en eski ve en uzun soluklu film festivali olan Film Festivali, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde sanatseverler ile buluşacak.

Jüri başkanlığını Ömer Vargı’nın üstlendiği yarışmanın jüri üyeleri; Aydın Sarıoğlu, Beren Saat, Engin Alkan, Mircan Kaya, Sevin Okyay ve Zeynep Koloğlu'ndan oluşuyor.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda; "Aldığımız Nefes", "Bağlar, Kökler ve Tutkular", "Barselo", "Doğudan Fragmanlar", "En Güzel Cenaze Şarkıları’, "Erken Kış", "Kanto", "Noir", "Kesilmiş Bir Ağaç Gibi", "Parçalı Yıllar", "Sahibinden Rahmet" ve "Tavşan İmparatorluğu" filmleri yarışacak.

62’nci Uluslararası Film Festivali’nde ödüller 1 Kasım’da gerçekleştirilecek ödül töreninde açıklanacak.

Altın Portakal Film Festivali'ne geri sayım

