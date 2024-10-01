Altın Portakal’da gösterim takvimi açıklandı

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin tüm programına ait gösterim takvimi açıklandı. Bu yıl 11 farklı bölümde 80’i üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak olan 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali programına www.antalyaff.com adresinden ulaşılabilir.

Festival kapsamında Ulusal Özel Gösterim, Ulusal Kısa Film Yarışması, Ulusal Kısa Metraj Özel Gösterim, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Belgesel Özel Gösterim başlıkları altında sunulacak filmler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Diğer bölümlerdeki gösterimlerin ücreti ise herkesin sinemayla buluşabilmesi amacıyla öğrenci 5 ve tam 10 TL olarak belirlendi.



61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali gösterimleri; Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos ve Perge salonları, Paribu Cineverse Migros AVM Konyaaltı 7 ve 8’inci salonlar, Cinetime (2.Salon) Özdilek Park Antalya Kepez ve AKM Amfitiyatro’da gerçekleştirilecek.