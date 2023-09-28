Altın Portakal'da sansür krizi: Film yarışmaya geri alındı, Bakanlık festivalden çekildi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA



Bunun üzerine bir açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, festival komitesinin kararına tepki gösterdi ve Altın Portakal Film Festivali’nden çekildiklerini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin kültürel ve sanat değerlerinin korunması, geliştirilmesi ve güçlendirilmesi vizyonuyla çalışmaktadır. Bu vizyon çerçevesinde ülkemizde ve yurt dışında gerçekleştirilen yüzlerce kültür sanat etkinliğine destek vermektedir.

Türk sinemasının alanındaki en önemli etkinliklerinden biri olan ve 60'ıncısının düzenlenme süreci devam eden Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümünde 'Kanun Hükmü' adlı belgesel yer almaktadır.



Böylesi önemli bir festivalde, sanatın gücü kullanılarak mağduriyet algısı üzerinden FETÖ terör örgütü propagandası yapılmasına vesile olunması son derece üzücüdür.



Bakanlığımız, Aziz milletimizin 15 Temmuz'da verdiği destansı mücadelesinin itibarsızlaştırılması, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılması çabasının bir parçası olmayacaktır. Bu sebeple Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden çekilmiş bulunuyoruz."