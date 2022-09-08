Altın Portakal'da yarışacak belgesel ve kısa metraj filmlerle jürileri açıklandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim'de düzenlenecek festival için hazırlıklar devam ediyor.



Doç. Dr. Ahmet Gürata, Senem Erdine ile Engin Palabıyık'tan oluşan seçici kurul, festival kapsamında Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film yarışmalarında yer alacak eserleri belirledi.



Yılın en yeni belgesellerini bir araya getirecek Ulusal Belgesel Film Yarışması'na, 52 başvuru arasından 10 yapım seçildi.



Mümin Barış'ın yönettiği "23 Sentlik Asker", Somnur Vardar'ın yönettiği "Boşlukta", Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş'un birlikte yönettikleri "Düet", Pınar Fontini'nin yönettiği "Filmin Adı Ne?", Murat Erün'ün yönettiği "Hatice", Mert Erez'in yönettiği "Iska", Metin Dağ'ın yönettiği "KAF KAF", Berna Gençalp'in yönettiği "Kim Mihri", Hazar Uyar'ın yönettiği "Plaza Köylüleri" ve Behçet Güleryüz'ün yönetmenliğini yaptığı "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" bu yıl Altın Portakal için yarışacak.



Yarışmanın jürisi ise yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel yönetmeni Elif Ergezen ve yönetmen Hilmi Etikan'dan oluştu.

