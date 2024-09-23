Altın Portakal Film Festivali'nde Başarı Ödülleri'nin verileceği isimler açıklandı

Türkiye’nin en köklü sinema etkinliği olan Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yılın Başarı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu. 5- 12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde bu yıl Başarı Ödülleri’nin sahipleri; Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli.



Farah Zeynep Abdullah henüz kariyerinin başında sayılabilecek olmasına rağmen pek çok şapkayı başarıyla taşıdığını ispatladı. “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisiyle adım attığı oyunculuğu, zaman içinde sinema oyunculuğu, yapımcılık, ses sanatçılığı ve saygın ödüller izledi.



“Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizisinde Aylin karakterini canlandıran oyuncu, Yılmaz Erdoğan’ın yönettiği “Kelebeğin Rüyası”nda (2013) ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Mert Fırat’la başrolleri paylaştı. Bu filmdeki performansı, oyuncuya Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) ve Sadri Alışık Ödülleri’nde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödüllerini getirdi. 2014 tarihli “Bir Küçük Eylül Meselesi»nin ardından Çağan Irmak imzalı “Unutursam Fısılda” (2014) filminde sinema ve müzik dünyamızın usta isimlerinden Hümeyra’nın canlandırdığı Hatice karakterinin gençliğine hayat verdi. “Kelebeğin Rüyası” 2016’da Yılmaz Erdoğan’ın yazıp yönettiği “Ekşi Elmalar” filminde rol alan oyuncu; bu filmle de Sadri Alışık Ödülleri’nde Seçici Kurul Özel Ödülü’ne layık görüldü. “Arif v216” (2018) ve “Bizim İçin Şampiyon” (2018) filmlerinde de kamera karşısına geçen oyuncu, son olarak ‘arabeskin kraliçesi’ olarak bilinen Bergen’in hayatını anlatan “Bergen”de (2022) hem ortak yapımcılığı üstlendi hem de başrolü oynadı. Bu performansıyla SİYAD tarafından En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Film ise tüm zamanların en iyi açılış rakamına ulaştı ve Türk sinema tarihinin en çok izlenen 8. filmi oldu. Oyuncu; 2023 tarihli Amazon Prime yapımı “Bihter”de de hem ortak yapımcılık hem başrolü üstlendi. Rol aldığı “Unutursam Fısılda”, “Arif v216” ve “Bergen” filmlerindeki bazı şarkıları seslendiren oyuncu, ¿Erol Evgin’in “Altın Düetler” albümünde de “Sen Unutulacak Kadın mısın?” şarkısında sanatçıya eşlik etti.



Farah Zeynep Abdullah gibi Aras Bulut İynemli de “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” ile oyunculukla tanıştı. İlk sinema filmi “Mahmut ile Meryem”in (2013) ardından Çağan Irmak imzalı “Tamam mıyız?” daki engelli karakter İhsan rolündeki performansıyla adından söz ettirdi. Bu rolle Sadri Alışık Ödülleri’nde “Ekrem Bora Umut Veren Oyuncu” ödülünün sahibi oldu.

2013 ve 2014 yılları arasında “Muhteşem Yüzyıl” dizisinde Şehzade Bayezid rolünde seyirci karşısında çıkan İynemli, 2016- 2017 yıllarında “İçerde” dizisinde Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşan oyuncu, daha sonra ise 2017- 2021 yıllarında yayınlanan “Çukur” dizisindeki Yamaç Koçovalı rolüyle adından söz ettirdi. Oyuncu, bir Güney Kore uyarlaması olan “7. Koğuştaki Mucize” (2019) filminde bir kez daha engelli bir karaktere can verirken film de o yıl Türkiye’de en çok izlenen ve Türkiye’nin en çok hasılat yapan 4. filmi oldu.

İynemli son olarak 2023 yapımı tarihî yapım “Atatürk”te Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdı.

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Başarı Ödülleri, festivalin 5 Ekim’deki açılış töreninde sahiplerine takdim edilecek.