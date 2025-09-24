Altın Portakal Film Festivali'ne geri sayım: 62'nci yıla özel 62 heykel
Bu yıl 62'ncisi düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali için Antalya'da hazırlıklar başladı.
Türkiye'nin en eski ve en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde sanatseverler ile buluşacak.
Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım sürerken, festivalin simgesi haline gelen altın renkli "Venüs" heykelleri kentin önemli noktalarına yerleştirilmeye başlandı.
Bu yıl festivalin 62'inci yılına özel 62 heykel kentin caddelerini süsleyecek.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında boyaları ve bakımları yapılan Venüs heykelleri ilk olarak festival heyecanın yaşandığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanındaki Antalyaspor Kavşağı'na yerleştirildi.
Beach Park girişi, Üç Kapılar, Havalimanı, Selekler Çarsısı, Kepez üstü gibi şehrin birçok önemli cadde ve kavşaklardaki yerlerini alacak Venüs heykelleri, Antalya'ya festival heyecanını şimdiden yaşatacak.
Elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykelleri Antalya'da festival coşkusuna renk katacak.
- Etiketler :
- Antalya
- N-Life Gezi
- Altın Portakal