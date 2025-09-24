Altın Portakal Film Festivali'ne geri sayım: 62'nci yıla özel 62 heykel

Türkiye'nin en eski ve en uzun soluklu film festivali olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl 24 Ekim-2 Kasım tarihlerinde sanatseverler ile buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları kapsamında boyaları ve bakımları yapılan Venüs heykelleri ilk olarak festival heyecanın yaşandığı Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yanındaki Antalyaspor Kavşağı'na yerleştirildi.

Beach Park girişi, Üç Kapılar, Havalimanı, Selekler Çarsısı, Kepez üstü gibi şehrin birçok önemli cadde ve kavşaklardaki yerlerini alacak Venüs heykelleri, Antalya'ya festival heyecanını şimdiden yaşatacak.

Elinde portakal tutan altın renkli Venüs heykelleri Antalya'da festival coşkusuna renk katacak.