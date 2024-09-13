Altın Portakal’ın Uluslararası Uzun Metraj Yarışma jürileri belli oldu

Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışması’na, sinema dünyasının önemli isimlerinden oluşan bir jüri eşlik ediyor.

Sinematografi alanındaki başarılarıyla tanınan Kalari, OSCAR ödüllü "Bir Ayrılık" filminin görüntü yönetmenliğini yaparak dünya çapında büyük beğeni topladı.



Yönetmen olarak da dikkat çeken Kalari, 1998 yılında "Bulut ve Doğan Güneş" filmiyle En İyi Film ödülüne layık görüldü. 40 yıllık kariyerinde Kiyarüstemi, Makhmalbaf ve Farhadi gibi büyük isimlerle çalışan Kalari, festivalde sinemanın sanatsal derinliklerine ışık tutacak.