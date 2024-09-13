Altın Portakal’ın Uluslararası Uzun Metraj Yarışma jürileri belli oldu

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nın jüri başkanı belli oldu.

Altın Portakal’ın Uluslararası Uzun Metraj Yarışma jürileri belli oldu

Bu yıl 5-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Festivali’nin Uluslararası Uzun Metraj Yarışması’na, sinema dünyasının önemli isimlerinden oluşan bir jüri eşlik ediyor. 

Yönetmen ve görüntü yönetmeni Mahmoud Kalari’nın jüri başkanlığını üstlendiği Uluslararası Yarışma jürisinde; sinema eleştirmeni Selin Gürel, görüntü yönetmeni Mehmet Aksın, senarist Ludovica Rampoldi ve yönetmen Ayşe Polat yer alıyor.

Sinematografi alanındaki başarılarıyla tanınan Kalari, OSCAR ödüllü "Bir Ayrılık" filminin görüntü yönetmenliğini yaparak dünya çapında büyük beğeni topladı.

Yönetmen olarak da dikkat çeken Kalari, 1998 yılında "Bulut ve Doğan Güneş" filmiyle En İyi ödülüne layık görüldü. 40 yıllık kariyerinde Kiyarüstemi, Makhmalbaf ve Farhadi gibi büyük isimlerle çalışan Kalari, festivalde sinemanın sanatsal derinliklerine ışık tutacak.

Altın Portakal Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

Altın Portakal Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri belli oldu

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