Altıncı His filminin çocuk yıldızı, oyunculuğa neden 15 yıl ara verdi?

Altıncı His (1999) filminde söylediği "Ölü insanlar görüyorum" repliği ile akıllarda yer eden Haley Joel Osment son yıllarda birçok yapımda rol almaya başladı. 36 yaşındaki, yaklaşık 15 sene sonra Hollywood 'a geri dönme kararıyla ilgili konuştu.

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Son olarak "Blink Twice" filminde rol alan oyuncu, 11 yaşında Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Yaklaşık 15 yıl boyunca hiçbir projede yer almayan oyuncu, "Ailem hep 'Eğlenceli bulmuyorsan oyunculuğu istediğin zaman bırakabilirsin' derdi. Üniversite çağına geldiğimde bu mesleği gerçekten yapıp yapmak istemediğimden emin olmak istedim" dedi.

Oyuncu "Cevap her zaman 'evet' olmuştu. Hayatınızı planlayabilmenin tüm belirsizliğine ve zorluğuna rağmen, oyunculuk hala gerçekten zevk aldığım bir iş" ifadelerini kullandı. 1994'te "Forrest Gump" filminde rol aldığında beş yaşında olan Osment, üniversiye gitme karar verdiği yıllar hakkında "Los Angeles'ta ünlü olmak için oldukça gergin bir dönemdi" dedi.