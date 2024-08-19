Altıncı His filminin çocuk yıldızı, oyunculuğa neden 15 yıl ara verdi?

Bruce Willis ile başrollerini paylaştığı Altıncı His filmiyle yıldızı parlayan Haley Joel Osment, oyunculuğa neden ara verdiğini açıkladı.

Altıncı His filminin çocuk yıldızı, oyunculuğa neden 15 yıl ara verdi?

Altıncı His (1999) filminde söylediği "Ölü insanlar görüyorum" repliği ile akıllarda yer eden Haley Joel Osment son yıllarda birçok yapımda rol almaya başladı. 36 yaşındaki, yaklaşık 15 sene sonra 'a geri dönme kararıyla ilgili konuştu.

Altıncı His filminin çocuk yıldızı, oyunculuğa neden 15 yıl ara verdi? - 1

OSCAR'A ADAY GÖSTERİLDİ

Son olarak "Blink Twice" filminde rol alan oyuncu, 11 yaşında Oscar ödülüne aday gösterilmişti. Yaklaşık 15 yıl boyunca hiçbir projede yer almayan oyuncu, "Ailem hep 'Eğlenceli bulmuyorsan oyunculuğu istediğin zaman bırakabilirsin' derdi. Üniversite çağına geldiğimde bu mesleği gerçekten yapıp yapmak istemediğimden emin olmak istedim" dedi.

Oyuncu "Cevap her zaman 'evet' olmuştu. Hayatınızı planlayabilmenin tüm belirsizliğine ve zorluğuna rağmen, oyunculuk hala gerçekten zevk aldığım bir iş" ifadelerini kullandı. 1994'te "Forrest Gump" filminde rol aldığında beş yaşında olan Osment, üniversiye gitme karar verdiği yıllar hakkında "Los Angeles'ta ünlü olmak için oldukça gergin bir dönemdi" dedi.

Altıncı His filminin çocuk yıldızı, oyunculuğa neden 15 yıl ara verdi? - 2

"YENİ BİR DÖNEMDEYİZ"

"O zamanlar Los Angeles'ta yaşamadığım için çok mutlu olduğumu hatırlıyorum" diyen aktör, 'daki değişimi gördüğünde yeniden oyuncu olmak istediğini söyledi. "Yeni bir dönemdeyiz" diyen yıldız, özellikle sosyal medyanın bunda büyük bir etkisi olduğuna dikkat çekti.

Osment "Bu sektöre girdiğimde, internet vardı ama bugün olduğu kadar her yerde değildi. Bu yüzden bugün genç aktörlerin sosyal medya ortamını yönetebilmelerinden her zaman çok etkileniyorum, çünkü o yaşta gerçekten uğraşmak zorunda kaldığım bir şey değildi" dedi.

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