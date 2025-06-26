Amanda Seyfried'den Wicked açıklaması: 6 kez seçmelere katıldım
"Mamma Mia!", "Sefiller" ve "Kötü Kızlar" gibi yapımlarla tanınan ünlü oyuncu Amanda Seyfried, Wicked filmi için 6 kez seçmelere katıldığını itiraf etti.
Hollywood'un ünlü isimlerinden Amanda Seyfried, son katıldığı programda; Yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesini konu alan Wicked filmiyle ilgili konuştu.
Seyfried, Wicked filmindeki Glinda rolü için tam altı kez seçmelere katıldığını ve bu sürecin hem fiziksel hem duygusal açıdan oldukça zorlayıcı olduğunu söyledi.
"GERÇEKTEN İSTEDİĞİM BİR ROLDÜ"
Ünlü oyuncu, "Normalde seçmelere gitmem gerekmiyor. Ama Wicked için altı kez gittim. Çok çalıştım. Gerçekten istediğim bir roldü" dedi.
Bu süreçte sesini geliştirmek için yoğun şekilde çalıştığını ifade eden ünlü isim, "Sesimin bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Seçmeler bana bunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
Rolü Ariana Grande'ye kaptıran Amanda Seyfried, "Rolü almadım ama ses anlamında kendimi yeniden keşfettim. Her şeyin bir nedeni var" şeklinde konuştu.
DEVAM FİLMİ İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR
Broadway müzikalinden sinemaya uyarlanan ve Jon M. Chu imzası taşıyan Wicked filminin devamı Wicked: For Good, 21 Kasım'da vizyona girecek.
Devam filminde Cynthia Erivo "Elphaba", Ariana Grande ise "Glinda" rollerine geri dönecek. İlk filmde yer alan Jonathan Bailey, Michelle Yeoh, Jeff Goldblum, Ethan Slater, Marissa Bode ve Bowen Yang da devam filminde rol alacak.
Dorothy Gale'in Kansas'tan gelişinin önce ve sonrasında Oz Diyarı'nda geçen ikinci film, müzikalin ikinci perdesindeki olayları konu alacak.
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