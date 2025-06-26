Amanda Seyfried'den Wicked açıklaması: 6 kez seçmelere katıldım

Hollywood'un ünlü isimlerinden Amanda Seyfried, son katıldığı programda; Yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesini konu alan Wicked filmiyle ilgili konuştu.



Seyfried, Wicked filmindeki Glinda rolü için tam altı kez seçmelere katıldığını ve bu sürecin hem fiziksel hem duygusal açıdan oldukça zorlayıcı olduğunu söyledi.

"GERÇEKTEN İSTEDİĞİM BİR ROLDÜ"

Ünlü oyuncu, "Normalde seçmelere gitmem gerekmiyor. Ama Wicked için altı kez gittim. Çok çalıştım. Gerçekten istediğim bir roldü" dedi.