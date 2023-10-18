Amasra'da 1800 yıllık su perisi heykeli bulundu

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam da eserde Afrodit tipinin tercih edilmesinin, yapının anıtsallığının da göstergesi olduğuna işaret etti.



Çam, "Bu kadar önemli bir tanrıça tipolojisinde bir Nymphe'nin buraya yerleştirilmesi, yapının aynı zamanda ne kadar önemli, ne kadar dikkat çekici olmasının istendiğini gösteriyor" dedi.



Törene, Amasra Kaymakamı Kadir Perçi, Belediye Başkanı Recai Çakır, Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Özlem Koçak da katıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun