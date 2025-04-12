"Amatör" vizyona girdi: Bazı sahneler İstanbul'da çekildi

FİLMİN KONUSU

Filmde Rami Malek, Charlie Heller adında zeki ancak içine kapanık bir deşifre uzmanını canlandırıyor. Langley'deki CIA merkezi binasında bodrum katındaki ofisinde çalışan Heller’ın hayatı, Londra'daki bir terörist saldırısında karısının öldürülmesinin ardından altüst olur.



Yetkililerin harekete geçmeyi reddetmesi üzerine, Charlie işleri kendi eline alır ve sorumluları bulmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkar. Zekası, peşinden koşanlardan kaçmak ve intikamını almak için en güçlü silahı olacaktır.

KADRODA KİMLER VAR?

Filmde Malek’e başrollerde Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson, Adrian Martinez, Danny Sapani ve Laurence Fishburne eşlik ediyor.

ABD'li oyuncu Rami Malek, 2019 yılındaki Oscar Ödülleri'nde Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı.