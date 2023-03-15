Amelie hakkındaki gerçek: O bir ajandı

Fransız kült filmleri arasına adını yazdıran 2001 tarihili Amélie filminin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, 22 yıl sonra filmin ünlü karakteri Amélie Poulain hakkında önemli bir açıklama yaptı. Yönetmen, Audrey Tautou'nun canlandırdığı karakterin gerçekte bir ajan olduğunu söyledi.

Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, “La véritable histoire d'Amélie Poulain” (Amélie Poulain’in Gerçek Hikayesi) isimli kısa filme göre, Amélie aslında KGB tarafından işe alınan bir casustu, hatta küçüklüğünden beri bir ajanlık eğitimi alıyordu. Jeunet, kısa filme bu sırrı açığa çıkarma zamanının geldiğini anlatarak başlıyor" dedi.