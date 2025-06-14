American Love Story dizisi geliyor: İlk görüntüler yayınlandı

Ryan Murphy yeni projesi için kolları sıvadı. John F. Kennedy Jr. ile Carolyn Bessette'ini ilişkisini konu alan American Love Story'den ilk görüntüler paylaşıldı. Dizide başrolleri Paul Kelly ve Sarah Pidgeon paylaşacak. Murphy dizinin Şubat 2026'da izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Dizi, Amerikan kraliyet ailesi olarak kabul edilen JFK Jr. ve Carolyn Bessette'in aşk hikayesini anlatacak. Ünlü çift, 1999 yılında özel uçağın Massachusetts kıyılarında okyanusa düşmesiyle trajik bir şekilde hayatını kaybetti.