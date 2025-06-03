Amerikalı aktör Jonathan Joss silah saldırıda öldü

King of the Hill adlı dizide John Redcorn karakterini seslendirmesiyle tanınan aktör Jonathan Joss silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Variety'nin haberine göre, polis memurlarının, silahlı saldırı sırasında olay yerine sevk edildiği ve aktörün yolun yakınında bulduğu bildirildi. 59 yaşındaki aktörün olay yerinde öldüğü açıklandı.

JONATHAN JOSS KİMDİR?



Joss, King of the Hill'in 2. sezonundan 13. sezonuna kadar John Redcorn'u seslendirdi. Joss, 1996'da bir araba kazasında hayatını kaybeden aktör Victor Aaron'dan rolü devralmıştı.

Aktör ayrıca Parks and Recreation'da Şef Ken Hotate rolünü üstlendi.

Oyuncu, Tulsa King, Ray Donovan, True Grit, The Magnificent Seven gibi filmlerde ve dizilerde yer aldı.

Oyuncu aynı zamanda The Red Corn Band adlı müzik grubunda yer alıyordu.