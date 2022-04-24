Amerikalı caz müzisyeni halk ozanlarının eserlerini İngilizce yorumluyor

Aşık Veysel hayranı olan Amerikalı caz sanatçısı Nyofu Tyson, halk ozanlarının eserlerini bağlamayla çalarak Türkçe ve İngilizce seslendiriyor.



Bağlama yapımı ve aşıklık geleneğiyle ilgili belgesel çekimi için Sivas'a gelen 70 yaşındaki Nyofu Tyson, Sivaslı bağlama ustası Şentürk İyidoğan'ı 4 Eylül Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde ziyaret etti.



Caz sanatçısı Tyson, İyidoğan'ın atölyede oluşturduğu "Aşıklar Müzesi"nde Aşık Veysel'in eserlerini Türkçe ve İngilizce yorumladı.



Nyofu Tyson, 20 yaşında dünyayı gezmeye çıktığını ve Türkiye'ye ilk geldiğinde bağlamaya adeta aşık olup çalmaya başladığını söyledi.



Türk halk müziğini ve ozanlık geleneğini çok sevdiğini belirten Tyson, birçok ozanın eserlerini İngilizceye çevirdiğini anlattı.



"VEYSEL'İN İÇ DÜNYASININ KAPISINI AÇIP İÇİNE GİRDİM"



Türkiye'ye ilk olarak Aşık Veysel'in vefat ettiği 1973 yılında geldiğini dile getiren Tyson, "Onun adı herkesin dilindeydi. Halk müziği ekibiyle kontrbasçı olarak sahneye çıkıyordum ve repertuvarımızda 'Uzun İnce Bir Yoldayım' vardı. Türkçeyi yeni öğrenmeye başlamıştım. Veysel'in iç dünyasının kapısını açıp içine girdim" dedi.



Türküyü kendi dilinde okumanın daha doğal olacağı düşüncesiyle yola çıktığını ve ozanların eserlerini İngilizceye çevirdiğini dile getiren Tyson, "Bu eserlerin derin anlamlarını başka insanların da anlaması düşüncesiyle İngilizceye çevirme çabasına girdim. Aşık Veysel'den 'Uzun İnce Bir Yoldayım', 'Kara Toprak', 'Beni Hor Görme' başta olmak üzere 12 eseri İngilizceye çevirdim. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan, Köroğlu gibi başka ozanların da 40'a yakın eserini İngilizceye çevirdim" diye konuştu.

