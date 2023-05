Amerikalı enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea Türkiye'ye geliyor

2006'da Rob Lowe ve Michael Muller tarafından kurulan Teksaslı enstrümantal deneysel müzik grubu Balmorhea, iki konserlik turne için Türkiye'ye geliyor.



Post rock ve indie folk dinleyicilerinin her zaman ilk sıralarında yer alan gruplardan Balmorhea, 7 Temmuz akşamı CSO Ada Ankara'da, 8 Temmuz akşamı ise Uniq Maximum Açıkhava İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.



Caz, folk ve klasik müzikten ilham alan post-rock şarkıları ile sevilen grup, Fleet Foxes, Mono, Tortoise, Bear in Heaven, Sharon Van Etten, Damien Jurado ve Here We Go Magic gibi isimlerle aynı sahneyi paylaştı. Farklı türlerde dünya çapında geniş bir dinleyici kitlesi ile yankı uyandıran Balmorhea, Mexico City'den Çin'e, İstanbul'dan İtalya'ya; gotik katedrallerden rock kulüplerine, ünlü sanat müzelerinden Berlin'deki Funkhaus ve Brüksel'deki Bozar gibi saygın mekanlara kadar her yerde çaldı. Grup, bugüne kadar yedi albüm yayınladı.



Bu yıl içinde yayınlanacak yeni şarkılarıyla Balmorhea, Amerikan folk ve alışılmışın dışında caz unsurlarıyla dolu neo-klasik enstrümantalizm karışımını genişletmeye ve yeniden tanımlamaya devam ediyor.

