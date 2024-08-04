Amerikalı oyuncu Wesley Snipes Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi: Hem de iki rekorla!

Aktör, Blade (1998) filminde "Gündüz Gezen" Blade karakterine 25 yıl, 340 gün sonra yeniden hayat vererek rekor kırdı. Snipes, bir Marvel karakterini en uzun süre canlandıran oyuncu oldu.

Hollywood yıldızı Wesley Snipes, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Gişe rekoru kırmaya devam eden Deadpool ve Wolverine filminde yer alarak hayranlarına sürpriz yapan aktör, Blade serisindeki rolünü yeniden canlandırdı.

BİR REKOR DAHA KIRDI!

Snipes'ın Blade rolündeki sürpriz rolü, ona bir Guinness Dünya Rekoru daha kazandırdı.

Guinness'e göre, Snipes bu karakteri en son 19 yıl ve 231 gün önce 2004 yapımı "Blade: Trinity" filminde canlandırdı.

Alfred Molina ise Örümcek Adam filmlerindeki rolüne 17 yıl sonra geri dönmüştü. Snipes, Molina'nın da rekorunu kırmış oldu.