Amerikalı rapçi Diddy hakkında 5 yeni dava açıldı

ABD'de "Diddy" ve "Puff Daddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs hakkında cinsel istismar ve tecavüz suçlamasıyla 5 dava daha açıldı. NBC News'ün ulaştığı dava dosyalarına göre, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten kişileri temsil eden avukat Tony Buzbee, ünlü rapçiye 5 yeni dava açtı.



Buzbee'nin açtığı davaların dosyalarında 2'si erkek, 3'ü kadın 5 kişinin 2000-2022 döneminde Combs tarafından cinsel istismar ve tecavüze uğradığı ifade edildi. Dosyalarda Combs'un 4 kişiye uyuşturucu vererek cinsel istismarda bulunduğu veya tecavüz ettiği ileri sürülerek, bu kişilerden birinin o dönemde 13 yaşında olduğu belirtildi.



Buzbee, toplam 7 dava açmayı planladığını, her hafta Combs'a dava açacaklarını kaydetti. Avukat Buzbee, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıklarını öne süren, temsil ettiği 120 kişinin bu konuda dava açacağını ve bunlardan yarısının erkek, yarısının kadın olduğunu açıklamıştı.



Daha sonra Combs hakkında aralarında 16 yaşındaki çocuğun da olduğu 4'ü erkek 6 kişiye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yeni davalar açıldığı duyurulmuştu.