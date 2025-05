Amerikalı şarkıcı 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

"Superhero", "Sensational" ve "Look at Me Now" gibi şarkılarla tanınan Chris Brown, 2023'te Londra'daki bir gece kulübünde gerçekleşen olay nedeniyle tutuklanmıştı.

BBC'nin haberine göre Brown, 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Davada henüz savunma yapması istenmeyen Grammy ödüllü yıldız, kefalet koşullarının bir parçası olarak, planlandığı gibi gelecek ay dünya turnesine başlayabilecek.

Serbest bırakılan şarkıcı, "Kafesten sahneye!" notuyla sahnelere döneceğini müjdeledi.