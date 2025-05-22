Amerikalı şarkıcı 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı

BBC'nin haberine göre Brown, 5 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı. Davada henüz savunma yapması istenmeyen Grammy ödüllü yıldız, kefalet koşullarının bir parçası olarak, planlandığı gibi gelecek ay dünya turnesine başlayabilecek.

NE OLMUŞTU?

Daha önce bir dizi cinsel saldırı suçlaması ve yasal sorunla adından söz ettiren 36 yaşındaki şarkıcı 2023 yılında gece kulübünde müzik yapımcısı Abe Diaw'a saldırıyla suçlandı. Müzik yapımcısı Abe Diaw, Brown'ın kendisine saldırdığını, bir şişe ile kafasına vurduğunu ve yere düştüğünde onu teklemediğini iddia etti. Hastaneye kaldırılan Diaw, taburcu edildiğinde yürümek için koltuk değneklerine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Chris Brown, meslektaşı Rihanna ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkiyle gündemdeydi. 2009 yılında bir arabada gerçekleşen olayın ardından Rihanna'nın saldırıya uğramış görüntüleri ortaya çıkmıştı.