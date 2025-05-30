Amerikalı şarkıcı Halsey, İstanbul'a geliyor

Dünya çapında milyonlarca hayran kitlesine sahip olan Halsey , 3 yıl sonra Türkiye'ye geliyor. “Without Me”, “Colors”, “Graveyard” ve “Gasoline” gibi şarkılarla tanınan yıldız, 2025 turnesi kapsamında 21 Ağustos’ta Festival Park Yenikapı’da sahne alacak.

Konser biletleri 4 Haziran’da saat 13.00’te satışa sunulacak.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz yıllarda Türk senarist sevgilisi Alev Aydın ile yaşadığı aşkla gündeme gelmişti. Çiftin Ender Ridley adında bir oğlu var.

HALSEY KİMDİR?

Henüz 17 yaşında söz yazarlığıyla müzik kariyerine adım atan Halsey, YouTube ve SoundCloud’da yayımladığı şarkılarla dikkatleri üzerine çekti. 2014 yılında çıkardığı Room 93 EP’siyle müzik dünyasına güçlü bir giriş yaptı ve kısa sürede global bir yıldız haline geldi. Alternatif müziğe getirdiği yenilikçi dokunuşlarla, kariyerinde hızla yükseldi.