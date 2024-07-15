Amerikalı şarkıcı Katy Perry yanlış bayrağı paylaştı, alay konusu oldu

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İngiltere ile karşılaşan İspanya, sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılarak kupanın sahibi oldu. Amerikalı şarkıcı Katy Perry'nin final maçı öncesi yaptığı paylaşım ise eleştirilerin odağı oldu.

İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile evli olan şarkıcı, X hesabında "Futbol eve dönüyor" mesajını Birleşik Krallık bayrağı emojisiyle paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Perry'nin Birleşik Krallık yerine yalnızca İngiltere bayrağı kullanması gerektiğini söyleyerek şarkıcıyı eleştirdi. Sosyal medyada "Katy, bu İngiltere bayrağı. Birleşik Krallık'ın geri kalanı İngiltere'yi desteklemiyor olabilir" ve "Bir dahaki sefere doğru bayrağı kullanmaya çalış" gibi yorumlar yapıldı.