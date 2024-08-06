Amerikan Müzik Ödülleri 2025 yılında sahiplerini bulacak

Her yıl müzik dünyasının başarılı isimlerinin ödüllendirildiği Amerikan Müzik Ödülleri bu sene de gerçekleşmeyecek.

Amerikan Müzik Ödülleri (AMA) bir yıl daha ara veriyor. CBS ve Dick Clark Productions bir sonraki ödül töreninin ilk kez ilkbahara ertelenerek Mayıs 2025'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

Amerikan Müzik Ödülleri, 1974'te ABC için Dick Clark tarafından yaratıldı.

2022 AMERİKAN MÜZİK ÖDÜLLERİ

2022 Amerikan Müzik Ödülleri, Los Angeles'taki Microsoft Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini bulmuştu. Wayne Brady'nin sunuculuğunu yaptığı gecede Taylor Swift Yılın Sanatçısı ödülünü alırken En İyi Yeni Sanatçı ödülü Dove Cameron’ın oldu.