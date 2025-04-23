Amerikan Müzik Ödülleri adayları açıklandı
Jennifer Lopez'in sunuculuğunu üstleneceği Amerikan Müzik Ödülleri için adaylar belli oldu.
Müzik dünyasının enlerinin seçildiği 2025 Amerikan Müzik Ödülleri (AMA) için adaylar belli oldu. Jennifer Lopez'in sunuculuğunu üstleneceği ödül töreni 26 Mayıs'ta gerçekleşecek.
Kendrick Lamar 10 adaylıkla en çok aday gösterilen isim oldu.
YILIN SANATÇISI
Ariana Grande
Billie Eilish
Chappell Roan
Kendrick Lamar
Morgan Wallen
Post Malone
Sabrina Carpenter
SZA
Taylor Swift
Zach Bryan
EN İYİ YENİ SANATÇI
Benson Boone
Chappell Roan
Gracie Abrams
Shaboozey
Teddy Swims
Tommy Richman
YILIN ALBÜMÜ
Beyoncé “COWBOY CARTER”
Billie Eilish “HIT ME HARD AND SOFT”
Chappell Roan “The Rise and Fall of a Midwest Princess”
Charli xcx “BRAT”
Gracie Abrams “The Secret of Us”
Future & Metro Boomin “WE DON’T TRUST YOU”
Kendrick Lamar “GNX”
Post Malone “F-1 Trillion”
Sabrina Carpenter “Short n’ Sweet”
Taylor Swift “The Tortured Poets Department”
YILIN ŞARKISI
Benson Boone “Beautiful Things”
Billie Eilish “Birds of a Feather”
Chappell Roan “Good Luck, Babe!”
Hozier “Too Sweet”
Kendrick Lamar “Not Like Us”
Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”
Post Malone ve Morgan Wallen “I Had Some Help”
Sabrina Carpenter “Espresso”
Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)”
Teddy Swims “Lose Control”
YILIN EN İYİ ORTAK ÇALIŞMASI
Kendrick Lamar & SZA “Luther”
Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”
Marshmello & Kane Brown “Miles on It”
Post Malone ve Morgan Wallen “I Had Some Help”
ROSÉ & Bruno Mars “APT.”
Taylor Swift ve Post Malone “Fortnight”
EN İYİ MÜZİK KLİBİ
Benson Boone “Beautiful Things”
KAROL G “Si Antes Te Hubiera Conocido”
Kendrick Lamar “Not Like Us”
Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”
Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)”
EN İYİ ERKEK SANATÇI
Benson Boone
Bruno Mars
Hozier
Teddy Swims
The Weeknd
EN İYİ KADIN SANATÇI
Billie Eilish
Chappell Roan
Lady Gaga
Sabrina Carpenter
Taylor Swift
EN İYİ POP ALBÜMÜ
Billie Eilish “HIT ME HARD AND SOFT”
Chappell Roan “The Rise and Fall of a Midwest Princess”
Charli xcx “BRAT”
Sabrina Carpenter “Short n’ Sweet”
Taylor Swift “The Tortured Poets Department”
EN İYİ POP ŞARKI
Benson Boone “Beautiful Things”
Billie Eilish “Birds of a Feather”
Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”
Sabrina Carpenter “Espresso”
Teddy Swims “Lose Control”
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