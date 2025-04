Amerikan Müzik Ödülleri adayları açıklandı

EN İYİ YENİ SANATÇI Benson Boone Chappell Roan Gracie Abrams Shaboozey Teddy Swims Tommy Richman YILIN ALBÜMÜ Beyoncé “COWBOY CARTER” Billie Eilish “HIT ME HARD AND SOFT” Chappell Roan “The Rise and Fall of a Midwest Princess” Charli xcx “BRAT” Gracie Abrams “The Secret of Us” Future & Metro Boomin “WE DON’T TRUST YOU” Kendrick Lamar “GNX” Post Malone “F-1 Trillion” Sabrina Carpenter “Short n’ Sweet” Taylor Swift “The Tortured Poets Department”

YILIN ŞARKISI



Benson Boone “Beautiful Things”

Billie Eilish “Birds of a Feather”

Chappell Roan “Good Luck, Babe!”

Hozier “Too Sweet”

Kendrick Lamar “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”

Post Malone ve Morgan Wallen “I Had Some Help”

Sabrina Carpenter “Espresso”

Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)”

Teddy Swims “Lose Control”





YILIN EN İYİ ORTAK ÇALIŞMASI



Kendrick Lamar & SZA “Luther”

Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”

Marshmello & Kane Brown “Miles on It”

Post Malone ve Morgan Wallen “I Had Some Help”

ROSÉ & Bruno Mars “APT.”

Taylor Swift ve Post Malone “Fortnight”



EN İYİ MÜZİK KLİBİ

Benson Boone “Beautiful Things”

KAROL G “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Kendrick Lamar “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”

Shaboozey “A Bar Song (Tipsy)”



EN İYİ ERKEK SANATÇI



Benson Boone

Bruno Mars

Hozier

Teddy Swims

The Weeknd



EN İYİ KADIN SANATÇI



Billie Eilish

Chappell Roan

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Taylor Swift



EN İYİ POP ALBÜMÜ



Billie Eilish “HIT ME HARD AND SOFT”

Chappell Roan “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli xcx “BRAT”

Sabrina Carpenter “Short n’ Sweet”

Taylor Swift “The Tortured Poets Department”



EN İYİ POP ŞARKI



Benson Boone “Beautiful Things”

Billie Eilish “Birds of a Feather”

Lady Gaga & Bruno Mars “Die With A Smile”

Sabrina Carpenter “Espresso”

Teddy Swims “Lose Control”