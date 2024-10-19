Amerikan Sapığı filmi yeniden çekiliyor

Christian Bale'in başrolünü üstlendiği Amerikan Sapığı (American Psycho) filmi yeniden beyazperdeye uyarlanıyor. Son olarak Challengers filmi ile adından söz ettiren Luca Guadagnino, filmin yönetmen koltuğunda oturacak. Bret Easton Ellis'in romanından uyarlanacak olan film, 2000 yapımı Amerikan Sapığı filminin yeniden çekimi olmayacak.

Guadagnino'nun vizyona giren son filmi "Challengers"da Zendaya, Mike Faist ve Josh O’Connor gibi isimleri başrolleri paylaşmıştı. Yönetmenin yeni filmi "Queer"de ise Daniel Craig ve Drew Starkey başrolleri paylaşıyor.

