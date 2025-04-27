Amerikan Sapığı filmi yeniden çekiliyor: Matt Ross'dan ilk yorum

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; Ross, "Yeniden çevrimler her zaman beni biraz üzer. Geçmişte bana da benzer teklifler geldi ama bu iş genellikle sadece ticari kaygıyla yapılmış gibi geliyor ve bu yüzden uzak duruyorum" dedi.

"BANA GÖRE TİCARİ BİR HAMLE"



Ross, Guadagnino imzalı filmin romanın yeni bir yorumu olacağı ile ilgili "Shakespeare oyunlarının her kuşakta yeniden sahnelenmesi gibi bu işin de farklı yorumlara açık olduğunu kabul etmek gerek. Yine de bana göre hâlâ ticari bir hamle. Ama kitabı temel alması, işin rengini biraz değiştiriyor. Yalnız işlerinin zor olduğunu söylemek lazım çünkü Christian Bale'in performansı gerçekten istisnaiydi" ifadelerini kullandı.



"LUCA HARİKA BİR YÖNETMEN"



Matt Ross, sözlerine "Herkes bana dönüp 'Amerikan Sapığı'nı yeniden mi yapacaklar, ne kadar saçma' diyor. Ama ben öyle düşünmüyorum. Luca harika bir yönetmen, şimdiye kadar kötü bir filmi olmadı" diye devam etti.