Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri (Producers Guild of America) sahiplerini buldu

Hollywood’un en prestijli ödüllerinden biri olan Oscar ödüllerinden bir ay önce dağıtılan ve Hollywood’un önde gelen yapımcıları tarafından verilen Producers Guild of America Ödülleri, önceki akşam Los Angeles Kaliforniya'daki Fairmont Century Plaza'da sahiplerini buldu. İşte Amerikan Yapımcılar Birliği Ödülleri'nin sahipleri... EN İYİ FİLM "Anora"



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