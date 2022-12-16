Amos Antik Kenti'nin sembolü ortaya çıkarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 bin 200 yıl öncesine tarihlenen Amos Antik Kenti'nde, 5 aydır devam eden kazı çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanlığı kararnameli kazı statüsüne alınan, Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YİKOB) desteği ve Marmaris Belediyesi ile Marmaris Ticaret Odasının (MTO) ana sponsorluğunda yürütülen kazı çalışmalarında kentin sembolü olan antik tiyatro özgün haliyle ortaya çıkarıldı.

1000 KİŞİLİK KAPASİTESİ BULUNDUYOR



Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Gürbüzer başkanlığındaki Amos Antik Kenti'nde iki ayrı noktada devam eden kazılarda, 2 bin 200 yıl ayakta kalabilen en önemli yapı olan antik tiyatronun elde edilen bulgular ışığında 1000 kişilik kapasitesi bulunduğu anlaşıldı.

İlk önce tek katlı olarak inşa edildiği, daha sonraki dönemde ise 2 katlı hale getirildiği tespit edilen tiyatronun milattan önce ikinci yüzyıldan milattan sonra üçüncü yüzyıla kadar kullanıldığı anlaşıldı.