Amy Adams ile Javier Bardem, "Cape Fear" dizisinde buluşuyor

No Country for Old Men (İhtiyarlara Yer Yok) filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar'ını kazanan Javier Bardem'in yeni dizi projesi belli oldu. Oyuncu, Steven Spielberg ve Martin Scorsese'nin yapımcılığını üstlendiği "Cape Fear" adlı dizide başrolü üstlenecek.



Variety'nin haberine göre, diziye ödüllü oyuncu Amy Adams dahil oldu.



DİZİNİN KONUSU

Apple TV+ imzası taşıyan dizinin konusu ise şöyle: Kötü şöhretli bir katil olan Max Cady'nin (Bardem) hapisten çıkmasıyla, mutlu avukat çift Amanda ve Steve Bowden için ötü günler kapıdadır. İlk kez 2023'te duyurulan 10 bölümlük dizinin kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Dizi, Gregory Peck'in 1962 Universal Pictures yapımı "Cape Fear" filmine ilham kaynağı olan John D. MacDonald'ın "The Executioners" adlı romanından uyarlanacak.