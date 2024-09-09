Amy Adams'ın yeni rolü belli oldu

Son olarak "Nightbitch" filmiyle adından söz ettiren ABD'li oyuncu Amy Adams'ın merakla beklenen yeni rolü açıklandı. Oyuncu komedi türündeki "Lazy Susans" filminde rol alacak.

6 kez Oscar'a aday gösterilen Adams hem filmin başrolünü hem de yapımcılığını üstlenecek.

Rock grubu kuran bir grup annenin gerçek hikayesinden esinlenen yapımın yönetmenliğini kimin üstleneceği henüz belli değil. Annie Mumolo ve Stan Chervin'in kaleme alacağı filmde kimlerin rol alacağı bilinmiyor.