Amy Winehouse'un "Back To Black" şarkısı 1 milyar izlenmeye ulaşanlar kulübünde

23 Temmuz 2011'de daha 27 yaşındayken hayata veda Amy Winehouse'un şarkısı 1 milyar izlenme sınırını aşan parçalar arasına girdi. Genç yaşta yaşamını yitiren İngiliz şarkıcının "Back To Black" şarkısı 2006 yılında yayınlanmıştı.

Aynı adlı albümde yer alan şarkı, "Despacito", "Baby", "Shape of You", "Uptown Funk" ve "Sugar" gibi şarkıların arasına katıldı.



1 milyar izlenme sınırını aşan dönem şarkıları arasında “November Rain” (Guns N’ Roses), “Smells Like Teen Spirit” (Nirvana), “Zombie” (Cranberries), “I Will Always Love You” (Whitney Houston) ve “Barbie Girl (Aqua) gibi hit parçalar bulunuyor.



ŞARKICI HAKKINDA

Amy Jade Winehouse 14 Eylül 1983'te Londra'da Yahudi bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Winehouse'ın ailesinde, özellikle anne tarafından olan akrabalarında çok sayıda caz müzisyeni vardı. Aynı zamanda babaannesi de şarkıcıydı.



Muhteşem caz gırtlağı, ödüle doymayan iki albüm, unutulmaz şarkılar, sansasyonel bir hayat, bitmek bilmeyen büyük aşkı, kabarık saçları, vintage giyimi, çılgın dövmeleri, modern ‘pin-up’ tarzı ile Amy Winehouse hafızalara kazındı. Şarkıcı 23 Temmuz 2011'de daha 27 yaşındayken hayata veda etti.