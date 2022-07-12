Amy Winehouse'un hayatı film oluyor

Haberler - ntv.com.tr 12.07.2022 - 16:51 | Son Güncelleme : 12.07.2022 - 16:58
27 yaşında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse’un hayatını konu alan bir filmin çekileceği duyuruldu. Deadline’ın haberine göre ‘Gri’nin Elli Tonu’ filmini yöneten Sam Taylor-Johnson biyografinin yönetmen koltuğunda oturacak.
2011 yılında hayatını kaybeden ünlü şarkıcının Kuzey Londra’da bir caz şarkıcısı olarak başladığı kariyerini konu alacak olan filmin senaristliğini Matt Greenhalgh yapacak.
KİMİN CANLANDIRACAĞI BELLİ DEĞİL
Winehouse’u kimin canlandıracağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şarkıcının ünlü şarkısı ‘Back to Black’ ile aynı ismi taşıyacak olan filmin kadrosunun, gelecek haftalarda netleşeceği düşünülüyor.
BU ROL İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU
Stranger Things dizisiyle ünlenen İngiliz oyuncu Millie Bobby Brown, Amy Winehouse’u canlandırmak istediğini dile getirmişti.