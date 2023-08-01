An Epic Symphony kapsamında yıldız isimler sahne alacak

Türkiye'nin en önemli solistlerinden Hayko Cepkin, 18 ve 19 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını seslendirecek. An Epic Symphony serisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 15 Ağustos’taki Fatma Turgut, 16 Ağustos’taki İbrahim Tatlıses, 17 Ağustos’taki Karsu ve 20 Ağustos’taki Madrigal konserleriyle sürecek.

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