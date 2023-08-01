An Epic Symphony kapsamında yıldız isimler sahne alacak

Events Across Turkey’in bir kült haline gelen uluslararası ödüllü projesi An Epic Symphony, birbirinden yıldız isimleri müzikseverlerle buluşturacak. Ağustos ayı boyunca Pentagram’dan Hayko Cepkin’e, Fatma Turgut’tan İbrahim Tatlıses’e Türkiye’nin dev isimlerini ağırlayacak olan etkinliğin biletleri satışa çıktı.
Etkinlik çerçevesinde Türk rock efsanesi Pentagram, ilk kez Night Flight Symphony Orchestra & Choir eşliğinde 3 Ağustos’ta İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu ve 21 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşacak.
Türkiye'nin en önemli solistlerinden Hayko Cepkin, 18 ve 19 Ağustos’ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde sevilen şarkılarını seslendirecek. An Epic Symphony serisi, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde 15 Ağustos’taki Fatma Turgut, 16 Ağustos’taki İbrahim Tatlıses, 17 Ağustos’taki Karsu ve 20 Ağustos’taki Madrigal konserleriyle sürecek.
- Etiketler :
- Haberler -
- Müzik
- Sanat
- Konser