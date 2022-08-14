'Anadolu Leoparı' 12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde yarışıyor

Haberler - Anadolu Ajansı 14.08.2022 - 10:06
Açılışı dün gece yapılan 12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde 14 ülkeden 16 film, 'Tientan' (Gök Tapınağı) Ödülleri için yarışacak.
Yarışma bölümünde yer alan 'Anadolu Leoparı' 14, 16 ve 20 Ağustos'ta kentteki üç ayrı sinemada gösterilecek.
Yarışma kataloğunda üst sırada sunulan ve Çin ajansı Xinhua'nın festivale ilişkin haberinde yer verdiği film, ödüllerin güçlü adayları arasında görülüyor.
Çinli sinema oyuncusu Li Şuecien başkanlığındaki 7 kişilik jüri, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Sanata Katkı", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetimi" ve "En İyi Müzik" kategorilerinde seçim yapacak.
Ödüller, 20 Ağustos'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.
Başrollerini Uğur Polat ve İpek Türktan'ın paylaştığı 2021 yapımı filmde, "Ankara'daki hayvanat bahçesinin müdürünün, nesli tükenmekte olduğu için koruma altında tutulan Anadolu Leoparı'nın ölümünü gizleyerek hayvanat bahçesinin kapatılmasını önleme çabası" hikaye ediliyor.
"Anadolu Leoparı", 2021 Toronto Uluslararası Film Festivali'nde "Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği (FIPRESCI) Ödülü" ve 2021 Antalya Film Festivali'nde ise "En İyi İlk Film Ödülü" kazanmıştı.