'Anadolu Leoparı' 12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde yarışıyor

Açılışı dün gece yapılan 12. Pekin Uluslararası Film Festivali'nde 14 ülkeden 16 film, 'Tientan' (Gök Tapınağı) Ödülleri için yarışacak.



Yarışma bölümünde yer alan 'Anadolu Leoparı' 14, 16 ve 20 Ağustos'ta kentteki üç ayrı sinemada gösterilecek.



Yarışma kataloğunda üst sırada sunulan ve Çin ajansı Xinhua'nın festivale ilişkin haberinde yer verdiği film, ödüllerin güçlü adayları arasında görülüyor.



Çinli sinema oyuncusu Li Şuecien başkanlığındaki 7 kişilik jüri, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "Sanata Katkı", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Senaryo", "En İyi Görüntü Yönetimi" ve "En İyi Müzik" kategorilerinde seçim yapacak.



Ödüller, 20 Ağustos'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

