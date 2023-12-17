Anadolu masallarına müzikal dokunuş

Muğla Seydikemer'de müzik öğretmeni olan Sinem Özer Çikot ve Emre Çikot çifti, unutulmaya yüz tutmuş masalları canlandırmak ve çocukların ilgisini çekerek dinlemelerini teşvik etmek amacıyla kendilerine özgü yöntemlerini geliştirdi. Anadolu'nun sevilen masallarını müzikle birleştirerek dinleyicilere farklı bir deneyim sunan çift, Seydikemer Şehit Alper Seven Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirdikleri "Beşer'in Hikayesi" adlı müzikli masal performansıyla, izleyicilerden büyük alkış aldı.



Çikot çiftinin farklı yaklaşımı, masalları müziğin büyülü dünyasıyla birleştirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, seyirciler de masalların anlatımındaki müzikal dokunuşlarla hayal dünyasında yolculuğa çıkarken, geleneksel Anadolu masallarının modern bir yorumla sunulmasının keyfini çıkarıyor.

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