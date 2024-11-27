Anadolu Nefesli Beşlisi, İzmir'de sahne alacak

Anadolu Nefesli Beşlisi, İzmir'de konser verecek. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'ndan yapılan açıklamaya göre, konser programı 29 Kasım'da Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek.



Klarnette Kıvanç Fındıklı, fagotta Ozan Evruk, flütte Cem Önertürk, obuada Ufuk Soygürbüz ve kornoda Hüseyin Uçar sahneye çıkacak. Sanatçılar geleneksel Türk müziğini modern batı müziği enstrümanlarıyla buluşturacak.



Eski Bulgaristan Kültür Bakanı şef Emil Tabakov'un yöneteceği konserde, ödüllü besteci ve piyanist Cem Oslu'nun, "Yolculuk" eseri ile önemli Rus bestecilerinden Dmitri Shostakoviç'in 5.Senfonisi seslendirilecek.