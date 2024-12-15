Anadolu Opera ve Bale Festivali'nin Ardahan ayağı sona erdi

Ardahan'da 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali, "Tango Tango" gösterisiyle tamamlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün bu yıl ilk kez düzenlediği Anadolu Opera ve Bale Festivali, Ardahan Valiliğinin katkılarıyla ikinci gün de sürdü.



Ardahan Üniversitesi Aşık Şenlik Kültür Merkezi Salonu'nda İzmir Devlet Opera ve Balesince düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, festivale ilginin yoğun olduğunu söyledi.



Etkinliğin geleneksel müzikle yoğrulduğunu belirten Çiçek, şunları kaydetti:



"Ardahanlının sanata ve kültüre yakınlığı, yatkınlığı muhakkak. Zira bünyesinde Aşık Şenlik gibi pek çok değeri barındıran bir kenttir. Buranın Anadolu kültürüne, sanatına ciddi manada katkı sunduğunu ifade etmek isterim. Bu etkinliği burada yapmanız da çok doğru ve isabetli bir tercih olmuştur. Etkinliği buralara taşıdığınız için sizlere, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."

