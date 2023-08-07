Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, uzun yıllardır Kanada'da yaşıyordu. 82 yaşındaki usta sanatçının fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray’la kızı Damla ilgileniyor. Ünlü ismin hastanedeki tedavisi sürüyor.
ERKİN KORAY KİMDİR?
Şarkıları 7'den 70'e hemen tüm müzikseverlerce neredeyse ezbere bilinen, herkesin "Erkin Baba"sı Erkin Koray, 24 Haziran 1941'de İstanbul'da doğdu.
İstanbul Belediye Konservatuvarında piyano öğretmeni annesinden aldığı derslerle başladığı müzik yaşamında, daha 1950'li yıllarda Alman Lisesi öğrencisiyken kurduğu dört kişilik grubuyla salonların altını üstüne getirdi. 60'lı yıllarda okuldan mezun olu askerliğini yaptıktan sonra Hard Rock tarzı müziğiyle gittiği ortamları sarstı.
70'li yılların başında, ''Ritmciler''den sonra kurduğu ikinci grubu ''Yeraltı Dörtlüsü'' ile çıkardıkları albümlerin her biriyle ''yer altını yer üstüne çeviren'' Erkin Koray, başarıdan başarıya koşarken bir anda yurt dışına gitmiş ve orada abancı müzisyenlerle kurdukları gruplarla İngilizce şarkılar söylemiştir. 80'li yılların başında ülkesine dönmüştür.
Erkin Koray, ''Kızları da Alın Askere'', ''Anma Arkadaş'', ''İlahi Morluk'', 'Yağmur'', ''Silinmeyen Hatıralar'', ''Mesafeler'', ''Şaşkın'', ''Komşu Kızı'', ''Fesuphanallah'', ''Arap Saçı'', ''İlla ki'', ''Yalnızlar Rıhtımı'', ''Ankara Sokakları''Erkin Koray, ''Gaddar'', ''Deli Kadın'', "Çöpçüler", "Akrebin Gözleri" gibi şarkılarıyla tanınır.
"YAŞLANIYORUZ HERHALDE"
Erkin Koray geçen ay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine seslenmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı:
"Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla’ya, Kanada “Weagle Records” firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki ‘Niye sen kendin çıkarmıyorsun?’ diyeceksiniz. Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya ‘Sen devam et' dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: 'A' desem, 'Annen' diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten. Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…"
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