Anadolu rock müziğin efsane ismi Erkin Koray hayatını kaybetti

Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray, uzun yıllardır yaşadığı Kanada'da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Akciğerleriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren 82 yaşındaki Erkin Koray’la kızı Damla ilgileniyordu. Anadolu Rock müziğin efsane isminden acı haber geldi.

Kızı Damla, babasının ölüm haberini duygusal bir mesajla duyurdu.

Koray'ın kızı Damla, sosyal medyadan paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Babam... Baba'mız... Canımın taa içi, ben kızın ve seni Baba deyip bağrına basan, canlar, güzel enerjimizi, sevgimizi, saygımızı ve alkışlarımızı senden bir gün bile eksik etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Eserlerin dilimizde, aşkın kalbimizde yaşayacak, daima ve ilelebet.



Doğrusu hiç şaşmayan, tanıdığım en sağlam adam; Anadolu Rock'ın mucidi, sevgili babam...



Benim için yaptıklarına minnettarım. Ne desem hakkını vermiş olmam.

Eminim, senin çocuklar da ülkelerini, kültürlerini ve onlara layık gördüğün cumhuriyeti ileri götürmek adına yaptıklarına her zaman minnettar kalacaktır. Hakkını helal et. Seni çok ama çok seven kızın Damla."