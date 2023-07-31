Anadolu rock müziğinin "sevgi adamı" Murat Göğebakan anılıyor

Yurt içinde ve yurt dışında birçok konser veren Göğebakan'ın aynı albümde bulunan "Vazgeçilmiyor" ve "Namus Belası" şarkıları da dinleyicilerin beğenisini kazandı. Ünlü sanatçı 2004'te "Yaralı", 2005'te "Sana Olan Aşkım Şahit", 2007'de "Sevgiliye", 2010'da "Aşıklar Yolu" ve 2012'de son albümü "Aşkın Gözyaşları" albümlerini Anadolu rock müziğine kazandırdı.



ALBÜMLERİNDE USTA SANATÇILARIN ESERLERİNİ YORUMLADI



Kendi bestelerinin yanı sıra ünlü sanatçı Cem Karaca, Barış Manço, Bora Ayanoğlu, Zülfü Livaneli, Ünol Büyükgönenç, Cengiz Kurtoğlu, Sinan Özen ve Ferdi Tayfur'un eserlerini de uyarladı. Farklı isimlerle de iş birliği yapan Göğebakan 1999'da Cansu Koç'la "Kendim Ettim Kendim Buldum", 2004'te Emir Şaşmaz'la "Gideceksen", Yaşar, Haluk Levent, Feridun Düzağaç ve Kurtuluş Türkgüven ile "Aynı Mahallenin Çocukları" albümünde, 2007'de Zeliha Sunal ile "Kara Gözlüm" ve 2010'da ise Örge Volkan ile "Karagül" adlı şarkılarda düet yaptı.



Grip olduğu düşüncesiyle Mayıs 2009'da gittiği hastanede kan kanseri olduğunu öğrenen Göğebakan, tedavi sürecine başladı. Sanatçı, 2010'da hastalığını kendi ifadesiyle "inancıyla ve edilen dualarla" yenerek müzik kariyerini kaldığı yerden sürdürdü.



KANSERİ YENEREK MÜZİĞE DEVAM ETTİ



Göğebakan, tedavisinin ardından "Aşıklar Yolu" adlı albümünü müzikseverlerle buluşturdu. 2012'de çıkardığı "Aşkın Gözyaşları" albümün ilk klibini "Vurgunum", ikincisini ise "Unutulan" adlı çalışmalara çekti. Ünlü sanatçı, hastalığının 2013'te yeniden nüksetmesi üzerine yeniden tedavi görmeye başladı.



Bu esnada 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Uzun Adam" şarkısını besteleyen Göğebakan, aynı yıl hastalığının ilerlemesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve 31 Temmuz'da 46 yaşında hayatını kaybetti.



ANADOLU ROCK MÜZİĞİNİN "AĞABEYİ"



Göğebakan'ın cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Adana'nın Sarıçam ilçesindeki Buruk Mezarlığı'na defnedildi. Anadolu rock camiasında "ağabey" lakabıyla anılan Murat Göğebakan, kendisine "sevgi adamı" lakabını takmıştı.