'Anadolu Sopranoları' Ekvador'da iki festivalde konser verdi

Ülkenin Loja kentindeki Bolivar Tiyatrosu ve başkent Kito'daki Sucre Ulusal Tiyatrosu'nda, iki ayrı festivalde konser veren solistler Funda Saltaş Ateşoğlu ve Esin Talınlı, Ekvadorlu müzikseverlerden büyük ilgi gördü.



Türk sanat müziği eserlerinden, türkülerden ve aryalardan oluşan performans sergileyen Anadolu Sopranoları, ayrıca Ekvador'dan da şarkılar seslendirerek sanatseverlere keyifli anlar yaşattırdı.



Ateşoğlu ve Talınlı, Ekvadorlu müzikseverlere Türk müziğini seslendirdikleri için mutlu olduklarını söyledi.



Ankara Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı olarak 12 yıl önce Anadolu Sopranoları grubunu kurduklarını hatırlatan Ateşoğlu, "Hem opera hem operet müzikal dünya müziklerini, en çok arzu ettiğimiz şekilde, yani kendi öz müziğimizi bütün dünyaya tanıtabildik" ifadesini kullandı.

"ÇOK SICAK İNSANLAR MÜZİK VE SANAT ÜST DÜZEYDE"

Ateşoğlu, yurt içinde ve yurt dışında birçok konser yaptıklarını belirterek, "Ekvador'da ilk kez böyle bir grubu festivallerine davet ettiler. Loja ve Kito festivallerine katılmaktan gurur duyuyoruz. Çok güzel bir ülke ve çok sıcak insanlar, müzik ve sanat üst düzeydedir" dedi.



Organizasyon nedeniyle Kültür Bakanlığına ve büyükelçiliğe teşekkür eden Ateşoğlu, Ekvador seyircisiyle buluştukları için büyük keyif aldıklarını bildirdi.



"TÜRK MÜZİĞİ VE KÜLTÜRÜNE DUYULAN İLGİDEN MUTLU OLDUK"



Devlet Opera ve Balesi solist sanatçılarından Esin Talınlı da Türkiye içinde ve dışında güzel işlere imza attıklarını anlatarak, Türkiye'nin Kito Büyükelçisi Başak Yalçın'a büyük emek ve destekleri için teşekkür etti.



Talınlı, iki ayrı festivale katılmaktan ötürü kıvanç duyduklarını dile getirerek, "Seyirciden çok güzel dönüşler aldık. Türk müziği ve kültürüne duyulan ilgiden mutlu olduk. Türk, Ekvador ve dünya müziklerinden örnekler sahneye sunduk" diye konuştu.



Türkiye'yi böyle bir platformda temsil ettikleri için gururlu olduklarını kaydeden Talınlı, "Bu bağlamda Kütür Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığına bizlere böyle bir imkan sundukları için minnettarız" dedi.



"SEYİRCİLER SANATÇILARIMIZI DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLADI"



Türkiye'nin yeni Kito Büyükelçisi Başak Yalçın ise sanatçıların Kültür Bakanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliğiyle ülkeye geldiğini, Ekvador'un ciddi önem verdiği bu festivale Türkiye'den ilk kez katılım olduğunu söyledi.



Ekvador Kültür Bakanı'nın, Türkiye'nin burada sanatsal olarak daha fazla görünür olmasını istediğini aktaran Yalçın, "İstek üzerine harekete geçerek, Kültür ve Turizm ile Dışişleri bakanlıklarının yardımlarıyla sanatçıların gelmesi için çalışmaya başladım. Salonun coşkusunu gözlemleme imkanım oldu, seyirciler sanatçılarımızı dakikalarca ayakta alkışladı" ifadesini kullandı.



Yalçın, uluslararası sanat dalıyla Anadolu ezgilerinin dünyaya tanıtılmasının önemine değinerek, şunları söyledi:



"Sanatçılarımız, Ekvador halkını düşünerek burada çok sevilen 'Despedida' şarkısını repertuarlarına katmaları salonda büyük sevgiyle karşılandı. 136 yıllık ve 650 kişilik Sucre Tiyatrosu tamamen doldu. Biletler günler öncesinden tükendi. Onlar da şaşkınlık içerisindeler ve yoğun ilgi nedeniyle konseri kaydetmeye karar verdiler. Sanatçılarımızın, iki festivale birden katılarak, böylesine yoğun ilgi görmesi çok önemlidir."



Türk sanatına ve kültürüne Ekvador'da yoğun ilgi olduğunu anlatan Yalçın, bunu buradaki halka tanıttırdıkları için gurur duyduklarını belirtti.