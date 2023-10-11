Anadolu'da kale yerleşimlerindeki en büyük sarnıçlardan biri gün yüzüne çıkarıldı

"SARNIÇTA 1288 SİKKE ORTAYA ÇIKTI"



Doç. Dr. Yılmazyaşar, kalenin içindeki sarnıçta ilk kazı çalışmalarının 2019'da başladığını anlattı.



Sarnıcın 15 metre eninde, 45 metre boyunda, 6 metre derinliğinde olduğunu söyleyen Yılmazyaşar, şöyle devam etti:



"Buradaki buluntular adeta kaledeki tarihin ve yaşamın özetini verdi. Sarnıçtaki çalışmalar bu kazı döneminde tamamlandı. 1288 sikke ortaya çıktı. Bunların içinde Bizans, erken Osmanlı, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, Karamanoğulları beylikleri ile Midilli lordu olan Francesco II Gattilusio ve Eflak voyvodası Mircea'ya ait sikkelerle karşılaştık. Hem ticaret hem de askeri ilişkiler bağlamında Osmanlı tarihindeki oluşum ve değişim süreçlerinin bir kale kentteki yansımalarını gösterdi. Seramik, cam, maden ve kemik buluntuları da elde ettik."



Yılmazyaşar, sarnıcın kalede ilk inşa edilen mekanlardan olduğuna dikkati çekti.



Kalelerin uzun süreli kuşatmalara dayanması için suyun önemli olduğunu dile getiren Yılmazyaşar, şunları kaydetti:



"Sarnıçlar, kuşatmalar ve kaledeki günlük yaşamın sürdürülmesi için temel ihtiyacı gideren en önemli unsur. Karacahisar Kalesi'ndeki sarnıcın, yapının ilk inşa süreci olan 7'nci yüzyılın başından beri var olduğunu düşünüyoruz. Şu ana kadar kale kentler içinde bizim tespit edebildiğimiz en büyük sarnıç. Tuğla ve taşın birlikte kullanılmasıyla oluşturulmuş almaşık düzenli. Köşesinde bir merdiven bulunuyor. Zeminde ve duvarlarda suyun korunması için sızdırmazlığı sağlayan bir harç kullanılmış. Aynı zamanda üst örtüyü tutacak 7 payesinin bulunduğu belirledik."

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