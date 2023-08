And Just Like That dizisi 3. sezon onayı aldı

Fenomen dizi Sex And The City'nin devam halkası And Just Like That 3. sezon onayı aldı. HBO'nun dijital platformu Max'de yayınlanan dizinin 2. sezon finali 24 Ağustos'ta yayınlanacak.

2. sezonu 22 Haziran'da başlayan dizinin bir sezon daha devam edeceğini dizinin yapımcısı Michael Patrick King duyurdu.