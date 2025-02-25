Andor dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı
Lucasfilm’in imzasını taşıyan ve Diego Luna’nın başrolünde yer aldığı Andor’un merakla beklenen 2. sezonundan afiş yayınlandı.
1977 tarihli ilk Star Wars filminin zeminini hazırlayan ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’nin öncesine götüren Andor’un 2. ve final sezonu için geri sayım başladı. 23 Nisan’dan itibaren diijital platformda yayınlacak dizinin yeni sezonundan ilk afiş paylaşıldı.
Star Wars evrenindeki en büyük direnişi merkezine yerleştiren dizi, İmparatorluk’un kitle imha silahı olan Death Star’ın planlarını çalan bir isyancı çetesinin tehlikelerle dolu mücadelesini anlatıyor.
İmparatorluk’a karşı başlatılan büyük direnişte, Cassian Andor’un nasıl bir rol oynadığını dünyasına taşıyarak Star Wars evreninde farklı bir kapı aralayan Andor’un final sezonu 12 bölümden oluşuyor.
Diego Luna’ya, Stellan Skarsgård, Genevieve O’Reilly, Denise Gough, Kyle Soller, Adria Arjona, Faye Marsay, Varada Sethu, Elizabeth Dulau, Alan Tudyk, Ben Mendelsohn ve Forest Whitaker gibi isimler eşlik ediyor.
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