Andor dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı

1977 tarihli ilk Star Wars filminin zeminini hazırlayan ve Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi’nin öncesine götüren Andor’un 2. ve final sezonu için geri sayım başladı. 23 Nisan’dan itibaren diijital platformda yayınlacak dizinin yeni sezonundan ilk afiş paylaşıldı.



Star Wars evrenindeki en büyük direnişi merkezine yerleştiren dizi, İmparatorluk’un kitle imha silahı olan Death Star’ın planlarını çalan bir isyancı çetesinin tehlikelerle dolu mücadelesini anlatıyor.

