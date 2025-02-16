Andra Day'in yeni projesi belli oldu: Bradley Cooper'la çalışacak

"Birleşik Devletler, Billie Holiday'e Karşı" filmindeki performansıyla Altın Küre kazanan ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Day, ardından Exhibiting Forgiveness, Kurtuluş gibi projelerde rol aldı.

Ünlü oyuncu, son olarak Bradley Cooper'ın yeni filmi Is This Thing On? kadrosuna katıldı.



Will Arnett ve Mark Chappell tarafından kaleme alınan Is This Thing On?, orta yaş kriziyle ve yaklaşmakta olan boşanmasıyla yüzleşen Alex'le Tess'in hikayesini anlatıyor.



Filmin oyuncu kadrosunda Will Arnett, Sean Hayes ve Laura Dern de yer alıyor.