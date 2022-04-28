Andrew Garfield oyunculuğa ara vereceğini duyurdu

Haberler - ntv.com.tr 28.04.2022 - 15:03 | Son Güncelleme : 28.04.2022 - 15:14
İngiliz oyuncu Andrew Garfield, ardı ardına gelen Tick, Tick … Boom! ve 'Tammy Faye'in Gözleri' gibi yapımlarla kariyerinde şu sıralar oldukça aktif bir profil çiziyor. Son olarak 'Under the Banner of Heaven' dizisinde rol alan 38 yaşındaki oyuncu, bir süre kariyerine ara vereceğini ve dinleneceğini duyurdu.
'Tick Tick Boom!' filmiyle ikinci kez Oscar ödülüne aday gösterilen Garfield, "Biraz durup nerede olduğumu ve ne yapmak istediğimi anlamam lazım" dedi.
Oyuncu, birbiri ardına gelen projelerden yorulduğunu ve ara vermek istediğini "Kim olmak istediğimi yeniden düşünmem ve normal bir insan olmaya geri dönmem lazım" sözleriyle ifade etti.
Garfield, bir süre sıradan şeylerle ilgilenmek istediği için yeni film projelerine sıcak bakmadığını belirtti.
Oyuncunun son projesi Under the Banner of Heaven, bir cinayet davasını çözmeye çalışan dedektifin inançlarının sarsılmasını konu alıyor. Dizi, 28 Nisan'da FX'de yayınlanacak.