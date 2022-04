Andrew Garfield oyunculuğa ara vereceğini duyurdu

İngiliz oyuncu Andrew Garfield, ardı ardına gelen Tick, Tick … Boom! ve 'Tammy Faye'in Gözleri' gibi yapımlarla kariyerinde şu sıralar oldukça aktif bir profil çiziyor. Son olarak 'Under the Banner of Heaven' dizisinde rol alan 38 yaşındaki oyuncu, bir süre kariyerine ara vereceğini ve dinleneceğini duyurdu.

'Tick Tick Boom!' filmiyle ikinci kez Oscar ödülüne aday gösterilen Garfield, "Biraz durup nerede olduğumu ve ne yapmak istediğimi anlamam lazım" dedi.