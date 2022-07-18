Andrew Garfield'e İtalya'dan 'Efsane Ödülü'

Haberler - ntv.com.tr 18.07.2022 - 12:09
Örümcek Adam rolüyle tanınan Andrew Garfield, İtalya’da düzenlenen 2022 Ischia Film Festivali’nde ödül aldı. 38 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hafta sonu düzenlenen törende ‘Efsane Ödülü’nün sahibi oldu.
Geleneksel festivalde ödülünü kucaklayan Garfield’i, törende arkadaşları Nat Wolff ve sanat simsarı Vito Maria Schnabel yalnız bırakmadı.
Garfield ve arkadaşları, törenden birkaç gün önce tekne turu yaparken görüntülenmişti.
Öte yandan Garfield, yakında yayınlanacak Hot Air adlı mini dizide milyarder Richard Branson karakterini canlandıracak.
ÖRÜMCEK ADAM'LA ÜNLENDİ
Örümcek Adam serisinde Peter Parker rolüne seçilen Garfield, Emma Stone ile başrolleri paylaştığı İnanılmaz Örümcek Adam fimiyle 2012'de seyirc karşısına çıktı. Ardından İnanılmaz Örümcek Adam 2 filmi çıktı.
Fakat Sony, İnanılmaz Örümcek Adam 2'nin sinemada isteneni elde edemediğini söyledikten sonra Örümcek Adam'ın sinema haklarını Marvel'a verdi ve yeni çıkacak Örümcek Adam serisinde Andrew Garfield'ın olmayacağı açıklandı. 2021 yılında gösterilen Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok’ta Tom Holland başrole seçildi.