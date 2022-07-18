Andrew Garfield'e İtalya'dan 'Efsane Ödülü'

Örümcek Adam rolüyle tanınan Andrew Garfield, İtalya’da düzenlenen 2022 Ischia Film Festivali’nde ödül aldı. 38 yaşındaki Amerikalı oyuncu, hafta sonu düzenlenen törende ‘Efsane Ödülü’nün sahibi oldu.



Geleneksel festivalde ödülünü kucaklayan Garfield’i, törende arkadaşları Nat Wolff ve sanat simsarı Vito Maria Schnabel yalnız bırakmadı.

Garfield ve arkadaşları, törenden birkaç gün önce tekne turu yaparken görüntülenmişti.

Öte yandan Garfield, yakında yayınlanacak Hot Air adlı mini dizide milyarder Richard Branson karakterini canlandıracak.